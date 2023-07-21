SAFE Sözcüsü Wang Chunying, Çin'in tahvil piyasasının cazip olmaya devam ettiğini savunarak, yabancı yatırımcıların yuan cinsinden varlıklar almaya devam etmelerini beklediklerini, Çin'in yurt içi tahvil piyasasına yabancı yatırımların istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için alan gördüklerini vurguladı.

Wang açıklamasında, Çin yuanında esnekliğin arttığını, Fed'in sıkılaştırma politikasının sona gelindiğini ve bulaşıcı etkisinin azaldığını belirtirken yuanın değerini temel olarak dengeli seviyelerde istikrarlı tutacaklarını, kurda aşırı oynaklığa izin vermeyeceklerini de ifade etti.