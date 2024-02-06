Çin varlık fonu borsalardaki düşüşü durdurmak için devrede

Çin'de kamuya ait varlık fonu, hisse senedi piyasalarındaki düşüşü önlemeye yönelik bir adım olarak borsalardaki yatırımlarını artıracağını bildirdi.

Çin Yatırım Şirketine (CIC) bağlı Huijin Merkezi Yatırım Fonu, piyasalarda istikrarı korumaya yardımcı olmak üzere Hong Kong, Şanghay ve Şıncın borsalarında hisse alımlarına hız vereceğini duyurdu.

Çin'in bakanlıklar ve devlet işletmelerinde stratejik yatırımları olan fonun devreye gireceğini duyurması, piyasalarda toparlanma etkisi yarattı.

Açıklamanın ardından gün içinde Hong Kong Borsasının Hang Seng Endeksi yüzde 3,9, Şanghay Borsasının Bileşik Endeksi yüzde 3,2 ve Şıncın Borsası A-Sınıfı Endeksi yüzde 4,6 değer kazandı.

Hong Kong, Şanghay ve Şıncın borsalarında işlem gören en büyük 300 şirketin listelendiği CSI 300 Endeksi de yaklaşık yüzde 3,4 artış gösterdi.

2021'in başından bu yana yüzde 38 değer kaybeden CSI 300 Endeksi, bu hafta son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) tarafından yapılan açıklamada, fonun kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "hisselerin tarihi düşük seviyesinin orta ve uzun vadeli yatırım değerini artırdığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'de merkezi yönetimin borsalarında geçen yılın sonundan itibaren süregelen düşüş ve satış döngüsünü kırmak üzere adımlar attığı gözleniyor.

CSRC, 28 Ocak'ta stratejik yatırımcıların, satış kısıtlaması bulunan hisse opsiyonlarını borç ve takas işlemlerinde kullanmasını yasakladığını duyurmuştu.

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, Çin Merkez Bankası, Çin Yatırım Şirketi ve devlete ait işletmeler, borsalardaki satış baskısını önlemek üzere son bir ayda yaklaşık 70 milyar yuan (9,8 milyar dolar) değerinde hisse satın aldı.