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Çin, yerli şirketlerin ABD'de borsaya açılmasını engelliyor

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) yerli şirketlerin ABD'de borsaya açılmasını engellediğini öngörüldü.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2025 09:12

FT'nin haberine göre Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu CSRC), birçoğunun fiyat hilesi aracı haline gelerek ABD'li yatırımcıların ağır kayıplara uğramasına yol açmasının ardından küçük şirketlerin New York borsalarındaki listelemelerini kısıtladı.

ABD'deki ilk halka arzlar için Çin tarafından onaylanan başvuruların oranı geçtiğimiz yıl belirgin bir şekilde yavaşladı ve 2024'ün ilk yarısında 22 iken Haziran ayından bu yana 11'e düştü.

Komisyonu'a yakın dört kaynak, piyasa manipülasyonuna açık olarak gördükleri küçük sermayeli ve zayıf temellere sahip Çinli şirketlerin ABD'deki halka arzları üzerinde bu yıl "daha sıkı kontrol" uygulamak niyetinde olduklarını söyledi.

CSRC, ABD'de listelenen bu küçük sermayeli şirketlerin gerçekten fon toplamaya ihtiyacı olup olmadığı konusunda endişeliydi.

CSRC'nin son düşüncesini bilen bir kişi, "Sadece Çinli düzenleyiciler değil, diğer piyasa katılımcıları da bu firmaların neden offshore listelere ihtiyaç duyduklarını sorguladı" dedi.

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