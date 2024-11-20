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Çin'de fiyat rekabeti yoğunlaştı

Çin'de borsa yatırım fonları ücretlerini düşürerek fiyat rekabetini yoğunlaştırdılar.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2024 09:02

Çin'in önde gelen fon şirketleri, bir grup hisse senedi borsa yatırım fonu (ETF) ücretinde indirime giderek piyasanın hızla genişleyen 400 milyar dolarlık sektöründe fiyat rekabetini yoğunlaştırdı.

Yönetim ve saklama ücretlerini düşürme hamlesi, Çin'in baş menkul kıymetler düzenleyicisi Wu Qing'in endeks yatırımını ve fon endüstrisi ücret reformunu teşvik etme sözü vermesinden bir gün sonra geldi.

Çin'in en büyük ETF yöneticisi China Asset Management Co (ChinaAMC) yaptığı açıklamada, "yatırımcıların servet yönetim maliyetini düşürmek" için 160 milyar yuan (22,10 milyar $) değerindeki China SSE 50 ETF'nin de aralarında bulunduğu sekiz ETF ürününün ücretlerini düşüreceğini belirtti.

Yönetim ücreti %0,5'ten %0,15'e düşürülürken, saklama ücreti de %0,1'den %0,05'e indirilecek.E Fund Management, Huatai-PineBridge Fund Management, Harvest Fund Management ve HuaAn Fund Management gibi fon şirketleri de benzer açıklamalar yaptı. BNP Paribas'ya göre Çin'in onshore ETF'lerine net girişler bu yıl şimdiye kadar 900 milyar yuanı aştı ve son on yılın en büyük girişlerini kaydetme yolunda ilerliyor.

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