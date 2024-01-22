CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Çin'de Hong Kong Borsası 15 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de Hong Kong Borsası 15 ayın en düşük seviyesinde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde borsa ana endeksi son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:26

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:26

Hong Kong Borsası'nda işlem gören en büyük şirketlerin listelendiği Hang Seng Endeksi, günü yüzde 2,3 kayıpla tamamladı. Endeks, 15 bin puanın altına gerileyerek Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin'in iki büyük gayrimenkul şirketi China Resources Land yüzde 11 ve Longfor Properties yüzde 10 kayıpla hisseleri en fazla değer yitiren şirketler oldu.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Tencent yüzde 3,3, Meituan yüzde 4,7 ve Baidu yüzde 3,6 değer kaybetti.

Öte yandan Çin ana karasındaki menkul kıymetler borsaları da günü sert düşüşlerle tamamladı.

Şanghay Borsası'nın Bileşik Endeksi yüzde 2,7 kayıpla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şıncın Borsası'nın Bileşik Endeksi de yüzde 4,5 değer kaybetti.

YATIRIMCILAR FAİZ KARARLARINDAN HOŞNUTSUZ

Analistler, borsalarda üç haftadır devam eden düşüşün, yatırımcıların, Çin hükümetinin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlık işaretlerine karşın teşvik önlemlerine başvurmamasından duyduğu karamsarlığı yansıttığını ifade etti.

Çin Merkez Bankasının (PBoC) geçen hafta politika faizini yüzde 2,50'de sabit tuttuğunu hatırlatan analistler, bugün de bankanın 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi yönündeki kararın faizlerde indirim bekleyen yatırımcıları tatmin etmediğini kaydetti.

Bankalar Arası Ulusal Fonlama Merkezinden yapılan açıklamada, kurumsal krediler gösterge kabul edilen 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,45, emlak kredileri için gösterge kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranın ise yüzde 4,20'de sabit kalacağı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 22 Ocak 2024 09:08
Borsa haftaya yatay seyirle başladı Borsa haftaya yatay seyirle başladı 22 Ocak 2024 10:03
AB, Ukrayna’ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor AB, Ukrayna'ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor 21 Ocak 2024 15:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2024 14:04
Çin’de 2023’te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi Çin'de 2023'te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi 21 Ocak 2024 10:07
Çin’in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu Çin'in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu 21 Ocak 2024 10:05
Japonya’ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... Japonya'ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... 21 Ocak 2024 09:59
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 20 Ocak 2024 11:00
ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde 20 Ocak 2024 08:55
ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi 20 Ocak 2024 08:51
JP Morgan, ECB’den faiz indirimi beklentisini erkene çekti JP Morgan, ECB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti 19 Ocak 2024 16:41
Kremlin’den Suudi Arabistan açıklaması Kremlin'den Suudi Arabistan açıklaması 19 Ocak 2024 16:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,81
%0,7808
BORSA
1.000,66
%0,0661
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
999,92
%-0,008
ALTIN
1.009,10
%0,9099
BORSA
1.046,65
%4,6648
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.015,00
%1,5
ALTIN
1.037,89
%3,7887
BORSA
1.056,87
%5,6874
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.075,20
%7,5195
ALTIN
1.467,88
%46,7876
BORSA
1.619,35
%61,9353
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
1.816,51
%81,6509
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler