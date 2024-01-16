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Çin’den yeni teşvik adımı

Çinli otoriteler teşvik adımlarını finanse etmek amacıyla 1 trilyon yuanlık (139 milyar dolar) özel tahvil ihracına hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 17:15

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 17:15

Çin 139 milyar dolarlık özel tahvil ihracını değerlendiriyor. İhracın hayata geçmesi durumunda Çin, özel tahvil ihraç planı kapsamında 26 yıl içinde dördüncü kez ihraç gerçekleştirmiş olacak.

Konuya yakın kaynaklara göre, Çin'in kıdemli politikacılarının tartıştığı plan kapsamında ultra-uzun vadeli tahvil ihraçlarıyla gıda, enerji, arz zinciri ve kentleşme projelerinin fonlanması hedefleniyor.

Çin 1998'de Asya Finans Krizi sonrası bankalarını sermayelendirmek için özel tahvil ihraçları gerçekleştirmişti. Bu tipte en son ihraç 2020'de pandemi önlemleri kapsamında 1 trilyon yuan büyüklüğünde olmuştu.

Çin Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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