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Çin'in 10 yıl vadeli tahvil getirisi son 22 yılın en düşüğünde

Çin'in 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 2002'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 09:15

Çin'in 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi, yatırımcıların Çin hükümetinin ekonomiye daha fazla teşvik sağlayacağı beklentileri ile tahvillere akın etmeye devam etmelerine bağlı olarak 2002'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

"GSYH BÜYÜMESİNE KIYASLA AŞIRI DÜŞÜK GÖRÜNÜYORLAR"

10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %2,22 oldu. 20 ve 50 yıllık tahvillerin getirileri de aylardır tarihi dip seviyelerinde işlem görüyor.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Frances Cheung, "Risk duyarlılığının durgun seyretmesi ve bir tür para politikası desteği beklentisinin devam etmesiyle birlikte, yatırımcılar tarafından momentumda görüldüğü üzere muhtemelen daha iyi yatırım alternatiflerinin olmaması nedeniyle CGB'lere güvenli liman akışı var. Ancak uzun vadeli getirileri daha düşük seviyelere çekmeye karşı uyarıyoruz çünkü bu seviyelerde potansiyel GSYH büyümesine kıyasla aşırı düşük görünüyorlar" dedi.

Çin Merkez Bankası, tahvil rallisine karşı sözlü tepkisini artırıyor ve oranlarda düşüşü soğutmak için kendi elindeki varlıkların bir kısmını satabileceğini ima etti.

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