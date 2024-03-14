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Çin'in devlet fonları 50 milyar dolar tutarında hisse aldı

Çin'in devlet fonları son beş ayda yaklaşık 50 milyar dolar tutarında hisse aldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 12:04

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 12:04

Bloomberg Intelligence tarafından yapılan bir analize göre, Çin'in devlet fonları son beş ayda ülkenin hisse senetlerinden yaklaşık 50 milyar dolar satın aldı ve ülkenin en üst düzey yasa koyucularının yıllık toplantısı sırasında alımlar yavaşladı.

BI raporuna göre, aralarında devlet varlık fonu Central Huijin Investment Ltd.'nin de bulunduğu sözde Milli Takım, alımların çoğunu Ocak sonu ve Şubat başında borsa yatırım fonları aracılığıyla yaptı. Verilere göre, geçen haftanın ilk iki gününde yaklaşık 5 milyar dolar harcanmış olsa da, bundan sonra akışlar neredeyse sıfıra indi.

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