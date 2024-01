Çin'in varlık fonu risk azaltma sözü verdi

Çin'in 1,24 trilyon dolarlık varlık fonu China Investment Corp, 2024 yılında risk azaltmaya ve piyasa istikrarına yardımcı olma sözü verdi.

China Investment Corp dün gerçekleştirilen yıllık çalışma toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, büyük finans kuruluşlarında devlet hisselerini elinde bulunduran birim olan Central Huijin Investment Ltd'nin, devletin mali sermayesini güçlendirmeye çalışırken risk azaltma ve piyasa istikrarına yardımcı görevlerini de koordine edeceğini belirtti.

Central Huijin Investment'ın ayrıca öz sermaye yönetim araçlarını "zenginleştireceği, geliştireceği ve yükselteceği" belirtildi.

Açıklamada, CIC'nin geçen yıl "devlete ait finansal sermayenin değerini korumayı ve büyümeyi başardığı" ve yönettiği şirketlerin performansının arttığı da belirtildi.

Financial Times'ın tüccar ve yatırım yöneticilerine dayandırdığı haberine göre, Çinli yetkililer son günlerde bazı kurumsal yatırımcılara hisse senedi satmamalarını söyleyerek, yeni yıldaki piyasa düşüşlerinin ardından hisse senedi fiyatlarını istikrara kavuşturmak için baskıyı artıran net satış kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu.

Huijin, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. gibi devlete ait bankalarda, New China Life Insurance Co. gibi sigorta şirketlerinde ve China International Capital Corp. gibi menkul kıymet aracı kurumlarında önemli hisselere sahiptir.