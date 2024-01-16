Çinli yetkililerden yatırımcılara pencere rehberliği

Ekim ayından bu yana Çin'de piyasa düzenleyicileri bazı yatırımcılara "pencere rehberliği" olarak bilinen ve belirli günlerde hisse senetlerinde net satıcı olmalarını engelleyen özel talimatlar veriyor.

Yatırımcılar, satışa getirilen bu tür kısıtlamaların 2023'ün son haftasında gösterge CSI 300 hisse senedi endeksinde yaklaşık yüzde 3'lük bir toparlanmayı teşvik etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Ancak yeni yılda bazı küçük yatırım fonları ve brokerlar üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesiyle endeks bu kazanımları tamamen tersine çevirdi ve bu ay yüzde 4'ten fazla düştü.

Üç farklı finans kuruluşundaki tüccar ve yatırım yöneticilerine göre Pekin şimdi de menkul kıymet şirketlerine (Çin'de hem broker olarak hareket eden hem de özel ticaret kolları olan büyük kurumsal yatırımcılar) bu tür kısıtlamaları yeniden getirdi.

Yatırımcılar ve tüccarlar ayrıca, düzenleyicilerin bir dizi U dönüşünün sonuncusu olan yön değişikliğinin piyasayı bozduğunu ve daha geniş güveni baltaladığını söyledi.

"Bu tür pencere yönlendirmeleri gecikmeli satış baskısı yaratır, ancak bunu sonsuza kadar erteleyemezsiniz" diyen Şangay merkezli bir menkul kıymetler şirketinin, kısa süre önce özel işlem masasına tekrar net satıştan kaçınması söylenen bir yöneticisi, "Piyasa duyarlılığı eninde sonunda performansı belirleyecektir." diye konuştu.

Mali düzenleyiciler, CSI 300'ün son bir yılda yüzde 19 değer kaybetmesine neden olan uzun süreli satışları sona erdirmek için üst düzey liderlerin baskısı altında. İşlem ücretlerinin düşürülmesi ve merkezi hükümet yatırım fonu tarafından banka hisselerinin satın alınması gibi talebi canlandırmaya yönelik kamu önlemleri yatırımcı güvenini yeniden tesis etmekte başarısız oldu.