Citi İtalyan devlet tahvili konusunda pozitif

Citi Research'ün faiz stratejisti Aman Bansal, İtalyan devlet tahvili ya da BTP spreadleri konusunda daha pozitif olduğunu ve 10 yıllık BTP-Bund getiri farkının, herhangi bir aşağı yönlü veri sürprizi ile temeller devreye girmediği sürece 140-150 baz puana doğru daralmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Bansal yayınladığı araştırma notunda, şu ana kadar tahvil arzının "turboşarjlı" ön yüklemesinin, 2024'ün geri kalanında net nakit ihtiyacının 2023 ile aynı olabileceği ve tahvil arzının hızının bu haftadan itibaren düşebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Yine de, çevrenin geri kalanının BTP'lerden daha iyi performans göstermesinin muhtemel olduğunu ifade eden Bansal, Portekiz devlet tahvilinin hala Citi Research'ün favorisi olduğunu vurguladı.