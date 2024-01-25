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Deutsche Bank: ABD borsası önümüzdeki aylarda bir düzeltme yaşayabilir

Deutsche Bank AG'ye göre, ekonomi yavaşladıkça ABD borsası önümüzdeki aylarda bir düzeltme yaşayabilir.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 08:44

Deutsche Bank'ın küresel baş yatırım yetkilisi Christian Nolting, dünyanın en büyük ekonomisinin 2023 için %2,3'lük bir tahminden bu yıl %0,8'lik bir yıllık büyüme kaydedebileceğini söyledi. Nolting, bu yavaşlamanın hisse senedi piyasasına da yansımasıyla, yakın vadede mevcut seviyelerden %5 ila %10 arasında bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Nolting, "ABD'de resesyona dair hiçbir tartışma yok. Hisse senetleri için bu yıl bir gerçeklik kontrolü geliyor" diye konuştu.

Deutsche Bank, borsadaki yavaşlamanın mevcut kazanç sezonu sona erdikten sonra başlayacağını tahmin ediyor - ancak bunun potansiyel olarak faydalı bir giriş noktası da getirdiğini düşünüyor.

Nolting, "Bizim için iyi haber şu ki, ABD'de bir resesyon olsa bile bunun küçük ya da kısa bir resesyon olacağını düşünüyoruz. Eğer piyasada bir dalgalanma olursa, bu bizim için piyasayı satın almak için bir fırsat olacaktır" dedi.

Geçen yıl Fed'in hiç faiz indirimi yapmayacağını doğru tahmin eden Nolting bu yıl ise Fed'den sadece üç indirim bekliyor.

Deutsche Bank, ABD borsalarındaki yükselişin dayanıklılığını sorgulamakta yalnız değil. Chris Montagu liderliğindeki Citi kantitatif stratejistlerinden oluşan bir ekip yayınladıkları yatırımcı notunda, "Özellikle Nasdaq için kar seviyeleri, pozisyon alma ve karların uzamasıyla birlikte artan endişe kaynağıdır. Ortalama uzun pozisyon %5'e yakın kârda, bu da kâr alımlarının gevşemesi riskini artırıyor ve yakın vadede devam eden bir ralli için potansiyel bir rüzgar yaratıyor." ifadelerini kullandılar.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak dördüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla verileri ve Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE ile ABD ekonomisinin gücüne ilişkin daha fazla ipucu elde edecek.

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