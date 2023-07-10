Yıllık yüzde 100'ü aşan yüksek enflasyonla mücadele eden Arjantin'de Merval endeksi, son bir yılda yüzde 382'ye yakın yükseldi. Böylelikle Merval endeksi, 2022'nin haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda, dünyada önde gelen endeksler arasında yerel para cinsinden en çok kazandıran endeks olarak dikkati çekti.

Türkiye'de de şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kayıpların olduğu ve 5 günlüğüne işleme kapatılan BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşler, genel seçimler sonrası telafi edildi.

Haziran ayını 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, son bir yılda TL bazında yüzde 140'a yakın kazançla Arjantin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Yılın ikinci yarısında da yükselişine devam eden BIST 100 endeksi, geçen cuma gününü yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.223,26 puana taşımıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftaya da yüzde 1,25 artışla rekor seviye olan 6.264,34 puandan başladı.

ABD'DE NEW YORK BORSASI, AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERE RAĞMEN SON BİR YILDA YÜKSELDİ

Almanya'da DAX endeksi bir yılda yatırımcılarına yüzde 26'nın üzerinde kazandırdı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 26'ya yakın artış kaydetti.

ABD'de New York borsası, 3 bölgesel bankanın iflası, borç limiti açmazı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla yaptığı faiz artışlarının resesyon endişelerini tetiklemesi gibi aşağı yönlü risklere rağmen son bir yılda yükseldi.

Nasdaq endeksi, yaklaşık yüzde 25 artışla yüksek oranda kazandıran endeksler arasında yer alırken, S&P 500 endeksi yüzde 17'yi ve Dow Jones endeksi yüzde 11'i aşkın artış kaydetti.

ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ YAKLAŞIK YÜZDE 6, HANG SENG ENDEKSİ DE YÜZDE 13'ÜN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Hindistan'da Sensex endeksi, yerel para birimiyle 2022'nin haziran ayı sonundan itibaren geçen bir yılda yüzde 22 artış kaydederken, Brezilya'da Ibovespa endeksi yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Son bir yılda Güney Afrika'da FTSE South Africa endeksi yüzde 15'e, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Avustralya'da ASX 200 endeksi bir yılda yaklaşık yüzde 10'a, Kanada'da S&P TSX endeksi yüzde 7'ye yakın artış kaydetti.

İngiltere'de FTSE 100 ile İsviçre'de SMI PR endeksleri, bir yılda yerel para cinsinden yüzde 5'in üzerinde kazandırdı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son bir yılda Çin yuanı cinsinden yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 13'ün üzerinde düştü.