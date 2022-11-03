Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyeleri Joachim Nagel ve Martins Kazaks, faiz artırımlarının devam ettirilmesini isterken, Centeno ve Panetta ise daha temkinli hareket edilmesi taraftarı olduklarını ortaya koydular.

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerektiğini belirtirken, bir resesyon ortaya çıksa bile faiz artırımlarının duraklatılmaması gerektiğini savundu.

Kazaks, "Enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz oranlarının çok daha yukarı gitmesinin gerekeceği açık" dedi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel de, ECB'nin orta vadede enflasyonu aşağı getirmek için faizleri daha da artırmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Nagel, "Euro Bölgesi'nde faizleri daha yukarı yolculuğunun ne zaman sona ereceği konusunda spekülasyonda bulunmayacağım, biz ABD'den farklı bir durumdayız" dedi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta ise, Banka'nın faizç oranlarını çok hızlı artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Panetta, aşırı hızlı faiz artırımının ekonomik büyümeye, konut fiyatlarına ve finansal piyasalara zarar vereceğini savundu.

Panetta, ECB'nin uzun süreli bir resesyon riskinin derinleşmemesini sağlamaya dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekiz MB Başkanı Mario Centeno da Euro Bölgesi'nde enflasyonu kontrol altına almak için gerekli faiz artırımlarının büyük bölümünün yapıldığını savundu.

Panetta, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tepe noktasını cari çeyrek içinde görmesini beklediğini ifade etti.