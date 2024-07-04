Faiz beklentileri S&P 500'ü yukarı taşıdı

ABD'de tahmin edilenden daha zayıf gelen bir dizi ekonomik raporun Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlaması olasılığını güçlendirdiğinin değerlendirilmesi Wall Street endekslerini yukarı taşıdı.

4 Temmuz tatili nedeniyle sadece yarım gün işlem yapılan Wall Street'te S&P 500 Endeksi günü yüzde 0,51 artışla 5537,02 puandan tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 0,88 yükselerek 18188,30 puana çıktı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise günü 23,85 puan kayıpla 39.308 puandan tamamladı.

S&P 500 Endeksi yıl başından bu yana yüzde 16,08 ve son 1 yılda yüzde 26,14 yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi de yıl başından bu yana yüzde 21,16 ve son 1 yılda yüzde 32,72 arttı.

ABD'de piyasalar bugün kapalı olacak.