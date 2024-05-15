CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Fitch: Türk borç sermaye piyasaları yatırımcı güveni ile canlanıyor

Fitch: Türk borç sermaye piyasaları yatırımcı güveni ile canlanıyor

Fitch Ratings, Türk borç sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 12:08

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 12:08

Fitch Ratings, devlet finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası (DCM) ihraçlarını yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Bankaların ve şirketlerin DCM'deki payının devletlere kıyasla daha düşük olmasını ve ihraçların halen yüksek olan maliyetler nedeniyle çoğunlukla fırsatçı olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, Orta vadede, DCM'nin 450 milyar ABD dolarını aşması ve sukuk ihracının %20'yi geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Başkanı Bashar Al Natoor, "Döviz cinsinden borç ihraçlarındaki son canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor. Aralık 2023 itibariyle önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak 225 milyar ABD dolarının üzerinde dış borcu ile Türkiye, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı her zaman kırılgan olmuştur, ancak devlet ve özel sektör dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtlamışlardır" dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de işsizlik ilk çeyrekte yükseldi İngiltere'de işsizlik ilk çeyrekte yükseldi 14 Mayıs 2024 11:09
Almanya’da yıllık enflasyon değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi 14 Mayıs 2024 11:00
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 14 Mayıs 2024 10:53
Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor 14 Mayıs 2024 10:28
ABD’de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde ABD'de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde 14 Mayıs 2024 09:32
IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde 14 Mayıs 2024 09:26
Japonya Maliye Bakanı’ndan koordinasyon açıklaması Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması 14 Mayıs 2024 09:02
Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu 14 Mayıs 2024 09:19
Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi 14 Mayıs 2024 09:09
Japonya’da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı Japonya'da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı 14 Mayıs 2024 08:56
Biden Rusya’dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı Biden Rusya'dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı 14 Mayıs 2024 08:51
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Mayıs 2024 14:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,83
%0,3825
ALTIN
1.001,23
%0,1233
BORSA
998,56
%-0,1441
EURO
997,20
%-0,28
DOLAR
1.265,42
%26,5421
ALTIN
985,44
%-1,4564
BORSA
1.106,32
%10,6322
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.340,47
%34,0468
ALTIN
1.037,88
%3,7881
BORSA
1.134,21
%13,4206
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.264,68
%126,468
ALTIN
2.124,02
%112,4018
BORSA
1.752,66
%75,2656
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler