Fitch: Türk borç sermaye piyasaları yatırımcı güveni ile canlanıyor

Fitch Ratings, devlet finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası (DCM) ihraçlarını yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Bankaların ve şirketlerin DCM'deki payının devletlere kıyasla daha düşük olmasını ve ihraçların halen yüksek olan maliyetler nedeniyle çoğunlukla fırsatçı olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, Orta vadede, DCM'nin 450 milyar ABD dolarını aşması ve sukuk ihracının %20'yi geçmesinin beklendiğini vurguladı.

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Başkanı Bashar Al Natoor, "Döviz cinsinden borç ihraçlarındaki son canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor. Aralık 2023 itibariyle önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak 225 milyar ABD dolarının üzerinde dış borcu ile Türkiye, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı her zaman kırılgan olmuştur, ancak devlet ve özel sektör dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtlamışlardır" dedi.