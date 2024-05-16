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Fon şirketi ABD borcu tehlikesine karşı uyardı

Hedge fon devi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ABD'yi hazine piyasasındaki ABD borcu tehlikesine karşı uyardı.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 09:10

Hedge fon devi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ABD hükümetinin artan borç seviyelerinin Hazine tahvillerini vurabileceği uyarısında bulunarak yatırımcıların paralarının bir kısmını yabancı piyasalara taşımaları gerektiğini savundu.

Dalio, Financial Times'a verdiği bir röportajda ABD'nin borç yükü, "iç savaş" olarak adlandırdığı riski ve ülkenin başka bir uluslararası çatışmaya dahil olma potansiyeli de dahil olmak üzere ABD ile ilgili geniş kapsamlı endişelerini anlattı ve bunun yabancı yatırımcıları ABD tahvillerini almaktan caydırabileceği uyarısında bulundu.

"HAZİNE TAHVİLLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"

"Ben, yüksek faiz oranlarının eklediği yüksek borç seviyeleri nedeniyle Hazine tahvilleri konusunda endişeliyim" diye konuşan Dalio, "Özellikle ABD'nin borç tablosu ve olası yaptırımlardan endişe duyan uluslararası alıcıların arzı karşılamak için talebin yumuşamasından da endişe duyuyorum" dedi.

Dalio, ABD'nin Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından daha fazla ülkeye yaptırım uygulaması halinde, bunun Hazine tahvillerine yönelik uluslararası talebi azaltabileceğini de vurguladı.

Dalio'nun uyarıları, bazı yorumcuların ABD'nin borç yığınına ilişkin endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. Kongre Bütçe Ofisi, ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının on yılın sonunda ikinci dünya savaşındaki en yüksek seviyesi olan yüzde 106'nın üzerine çıkacağını ve yükselmeye devam edeceğini tahmin ederken, gözlemcinin direktörü federal açığın göz ardı edilmesi halinde Liz Truss tarzı bir piyasa şoku yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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