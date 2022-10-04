Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve Tayland hisse senedi borsalarından yabancı yatırımcılar geçtiğimiz ay 8,83 milyar dolar tutarında hisse sattılar. Bu, Haziran ayından bu yana gerçekleşen ilk satış oldu.

2022 yılının ilk 9 ayında yabancı yatırımcılar bu bölgedeki hisse senedi piyasalarından 69,7 milyar dolar çektiler. 2008 finansal krizinde sermaye çıkışı 47,63 milyar dolar olmuştu.

Eylül ayında Güney Kore ve Tayvan'da teknoloji hisselerinden yabancı sermaye çıkışı son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak sırasıyla 1,8 ve 5,3 milyar dolar oldu.

Eylül ayında Hindistan ve Tayland'dan sırasıyla 903 milyon dolar ve 653 milyon dolar çıktı.