Goldman Sachs: Hedge fonlar teknoloji hisselerini terk ediyor

Satışlar, sektörün yılın ilk yarısındaki güçlü rallisinin ardından portföy yöneticilerinin teknoloji hisselerinde daha fazla düşüş eğilimine girdiğine işaret ediyor olabilir, ancak notta bu eğilimin arkasında herhangi bir neden belirtilmiyor.

Veriler için müşterilerinin pozisyonlarını derleyen Goldman Sachs, yarı iletken ve yazılımın Haziran ayında en çok satılan ilk iki sektör olduğunu, hedge fonların ise teknoloji donanımı ve elektronik ekipmana tahsisatlarını artırdığını söyledi.

Teknoloji hisseleri S&P 500 endeksinin yılın ilk yarısındaki güçlü performansına öncülük etti ve yapay zeka çip üreticisi Nvidia %150 artışla endeksin %15'lik getirisinin %30'unu sağladı.

Genel olarak Goldman Sachs, hedge fonlarının üst üste üçüncü ay boyunca küresel hisse senetlerini net olarak sattığını, bunun neredeyse tamamen fiyatların düşeceğine dair bahislerle satmak üzere hisse ödünç alan ve daha ucuza geri almalarını sağlayan açığa satıcılar tarafından yapıldığını söyledi.

Goldman Sachs. notunda, "Bu ayki nominal net satış Haziran 2022'den bu yana görülen en büyük satış oldu," dedi.