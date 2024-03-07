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Goldman Sachs S&P 500 endeksi için tahminini yükseltti

Goldman Sachs, S&P 500 endeksindeki şirketler için hisse geri alım tahminini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 13:02

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 13:02

Goldman Sachs, S&P 500 endeksindeki şirketler için hisse geri alım tahminini yükseltti. Geri alımların 2024 yılında %13 artarak 925 milyar dolara çıkacağını öngördü. Banka, daha önce hisse geri alımlarının sadece yüzde 4 artacağını tahmin ediyordu.

S&P 500 şirketlerinin hisse geri alımları 2023'te 2008 küresel mali krizinden bu yana ikinci en büyük düşüşü göstererek yüzde %14 azalmıştı.

Goldman Sachs stratejistleri, geri alımların bilgi teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü tarafından yönlendirileceğini ve mega-cap teknoloji hisselerinin daha güçlü marjlar ve karlar yayınlamasının beklendiğini de ifade ettiler.

Stratejistler, Muhteşem Yedi olarak adlandırılan hisse senetlerinin yıl içinde S&P 500 geri alım büyümesinin "önemli" bir kısmını yönlendireceğini de öngördüler.

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