Goldman, S&P 500 için yıl sonu hedefini 4300 puandan 3600 puana indirdi

Faizlerin daha yukarı gideceği bir senaryoda yaptıkları değerleme modelinin 15 seviyesinde bir F/K oranını desteklediğini belirten David Kostin liderliğindeki Goldman Sachs stratejisleri, önceden bu oranın 18 olduğunu hatırlattılar.

FED AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Stratejistler, "Bizim ekonomistlerimiz şu anda FOMC'nin poliktika faizini Kasım'da 75, Aralık ayınhda 50 ve Şusbat ayında 25 baz puan artıracağını ve faizin yüzde 4,50-4,75 seviyesinde tepe yapacağını tahmin ediyorlar" ifadelerini de kullandılar.

Hisse senhedi yatırımcılarının çoğunluğunun ABD ekonomisinde bir sert inişin kaçınılmaz oloduğu değerlendirmesi ile pozisyon aldıklarını ve bu yatırımcıların odak noktasının potansilyel resesyonun zamanlaması, büyüklüğ3ü ve süresi olduğunu belirten Kostin, böyle bir resesyonda S&P 500 için 3, 6 ve 12 aylık hedeflerin sırasıyla 3400, 3150 ve 3750 ohlhlacağını da öngördü.