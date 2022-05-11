Analistlere göre, küresel hisse senedi piyasaları Mart sonundan bu yana 11 trilyon dolarlık kaybın ardından şimdilik dibi görmüş gibi duruyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in Fed'in bu ayki 50 baz puanlık faiz artışının 'agresif bir adım' olduğunu ve 50 baz puandan daha büyük bir artışa ise gerek olmadığını dile getirmesinin ardından piyasalarda yaşanan endişe biraz olsun azaldı.

Goldman Sachs Group Inc. Küresel Sermaye Stratejisti Peter Oppenheimer, Bloomberg'e verdiği demeçte, yatırımcıların merkez bankalarının sıkılaşma adımları, enflasyon ve Ukrayna'daki savaş dâhil olmak üzere birçok endişeyi piyasalarda fiyatlandırdığını söyledi.

"HİSSE SENETLERİ ORTA VE UZUN VADELİ ALICILAR İÇİN CAZİP GÖRÜNMEYE BAŞLADI"

Oppenheimer değerlendirmesinde, piyasalarda hala aşağı yönlü riskler olmasına rağmen hisse senetlerinin orta ve uzun vadeli alıcılar için cazip görünmeye başladığını dile getirdi.

Diğer taraftan, dipten alım çağrısını sürdüren JPMorgan Chase & Co. Küresel Piyasalar Başstratejisti Marko Kolanovic, yatırımcılara nakit ve devlet tahvili pozisyonlarını azaltmaları tavsiyesinde bulundu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan JPMorgan Asset Management Küresel Pazar Stratejisti Vincent Juvyns ise yüksek enflasyon, Ukrayna savaşı ve Çin'deki karantina uygulamaları sebebiyle "büyük bir fırtınanın" olduğunu dile getirdi. Şu anda birçok şeyin fiyatlandırıldığını söyleyen Juvyns, yakında dip görülebileceğini belirtti.