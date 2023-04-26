Goldman Sachs'tan Scott Rubner yaptığı açıklamada, sistematik para yöneticilerinin geçtiğimiz ay portföylerine 170 milyar dolardan fazla global hisse senedi aldıklarını, bu fonların global hisse senetlerindeki pozisyonlarının 2022 yılı ilk çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.

Bu fonların hisse senedi pozisyonlarının şu anda tepe noktasına yakın olduğunu savunan Rubner, önümüzdeki aylarda satış yönünde hareket etmelerinin daha olası göründüğünü vurguladı.

"ALICILARIN CEPHANELERİ TÜKENİYOR"

Commodity Trading Advisers (CTA) için pozisyon değiştirmeyi tetikleyecek S&P 500 seviyesinin 4130 puan olduğunu belirten Rubner, "Ben taktik olarak aşağı oynama tarafındayım. Alıcıların cephaneleri tükeniyor" diye konuştu.