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Goldman Sachs'tan dikkat çeken borsa analizi

Goldman Sachs Küresel Piyasalar Genel Müdürü ve Taktik Uzmanı Scott Rubner, cuma günü ABD'de açıklanacak olan istihdam verisinin zayıf gelmesi durumunda borsanın düzeltmeye doğru gidebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2024 15:44

Goldman Sachs Uzmanı Scott Rubner'a göre, Cuma günü ABD istihdam verileri zayıf gelirse borsa düzeltmeye doğru gidebilir.

Rubner, bankanın müşterilerinin Eylül ayının ikinci yarısında hisse fiyatları için olumsuz bir teknik kurulum için pozisyon aldıklarını ve 16 Eylül'de bir riskten kaçış hareketinin başlamasını beklediğini bildirdi.

Rubner yayınladığı yatırımcı notunda, "Cuma günü maaş bordroları zayıf gelirse piyasada bir düzeltme başlayabilir" diye yazdı.

Rubner, Eylül sonunun S&P 500 için tarihsel olarak yılın en kötü iki haftalık işlem dönemi olduğunu belirtti. Bu dönemde, trendleri takip eden sistematik fonların hisse senedi yatırımı yapmak için çok az alanı bulunurken, şirketler geri alım karartma dönemlerine girmek üzere ve bu da borsa talebini daha da azaltıyor.

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