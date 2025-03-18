Hazine iki ihalede 71,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk ihalede, 3 yıl (1001 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,12, reel bileşik faiz yüzde 5,18 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 209 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 755 milyon lira, net satış 5 milyar 910,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 7 milyar 525 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 952,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 29,89, bileşik faiz yüzde 32,12 oldu.

Nominal teklifin 59 milyar 873 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 33 milyar 98 milyon lira, net satış 33 milyar 184,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 40 milyar 456 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 71 milyar 119,4 milyon lira borçlandı.