CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler

Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler

Hedge fonlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan raporlara göre büyük teknoloji şirketlerinin bazılarını portföylerine eklediler.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:18

Yatırım yöneticilerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sundukları en son üç aylık raporlara göre, hedge fonlar dördüncü çeyrekte büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının hisselerine yatırım yaptılar.

Bu kurumsal yatırımcılar Amazon.com'a 21,6 milyar dolar değerinde 14,8 milyon hisse ekleyerek Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde tek bir hisse senedi için piyasa değerine göre en büyük artışı gerçekleştirdiler.

Bloomberg'in 13F dosyalarından elde edilen veriler üzerinde yaptığı analize göre, bu yatırımcılar ayrıca yapay zeka öncüleri Intel Corp. ve Nvidia Corp. hisselerindeki pozisyonlarını da güçlendirdiler. Meta Platforms Inc. ise bu yatırımcı grubunun 6,6 milyon dolarlık net hisse satışına sahne olarak, hissenin %18'lik rallisi sırasında kâr elde ettiğinin bir işareti oldu.

Son birkaç aydır 2023, Wall Street fon yöneticileri, Fed'in en agresif yürüyüş döngüsünün görünümünü ve bunun hisse senedi değerlemeleri üzerindeki etkisini yakından takip ediyordu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi 2023'te %54 ile 1999'dan bu yana en fazla yükselişi kaydederken, S&P 500 %24 değer kazandı ve bu yıl şimdiye kadar rekorlara ulaşmaya devam etti.

Bu arada, verilere göre hedge fonlar Nike Inc. ve Pfizer Inc. yatırımlarının değerini düşürdü. Bireysel hedge fonlar arasında Michael Burry'nin Scion Asset Management'ı yarı iletken şirketlere karşı bahsini kapattı ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sektörlerdeki hisseleri topladı.

Bloomberg şimdiye kadar 835 hedge fonun 13F başvurularını analiz etti. Bu fonların toplam varlığı 677,23 milyar dolar olurken, bu rakam üç ay önce aynı fonların elinde bulunan 614,09 milyar dolar ile karşılaştırıldı.

https://www.bnnbloomberg.ca/hedge-funds-add-amazon-and-intel-while-cutting-nike-and-pfizer-filings-show-1.2035059

İlginizi Çekebilir
Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı 14 Şubat 2024 16:42
Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi 14 Şubat 2024 15:34
Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF’leri yetişti Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF'leri yetişti 14 Şubat 2024 12:28
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 14 Şubat 2024 15:24
TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu 14 Şubat 2024 12:17
Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı 14 Şubat 2024 11:37
Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı 14 Şubat 2024 11:35
Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor 14 Şubat 2024 11:08
Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12 trilyon TL’yi aştı Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12 trilyon TL’yi aştı 14 Şubat 2024 10:44
İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı 14 Şubat 2024 10:38
ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü 14 Şubat 2024 10:33
ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı 14 Şubat 2024 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,09
%0,1087
ALTIN
1.000,32
%0,0324
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,39
%-0,0606
EURO
1.015,19
%1,519
ALTIN
1.066,34
%6,6344
DOLAR
1.022,88
%2,2882
BORSA
1.053,64
%5,364
EURO
1.075,40
%7,5397
ALTIN
1.076,76
%7,6762
DOLAR
1.135,93
%13,5931
BORSA
1.080,20
%8,0196
EURO
1.816,85
%81,685
ALTIN
1.649,83
%64,9826
DOLAR
2.013,63
%101,3628
BORSA
1.669,20
%66,9196
EURO
BİST En Aktif Hisseler