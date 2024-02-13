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Hedge fonları hisse senedi piyasalarında net alıcı olmaya devam ediyor

Goldman Sachs'ın hedge fonları hisse senedi piyasalarında net alıcı olmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 09:22

Goldman Sachs'ın küresel hedge fonları, "neredeyse hiç panik olmayan" bir piyasada, enerji, sanayi ve malzeme gibi döngüsel sektörler başta olmak üzere, üst üste ikinci hafta da sattıklarından daha fazla hisse senedi aldı.

Banka, hedge fonlarının 11 ABD sektörünün 10'unda net alıcı olduğunu ve çoğunlukla hisse senedi rallisinin ortasında döngüsel hisselerin yükseleceğine bahis oynadığını söyledi.

Goldman Sachs, geçen hafta döngüsellerin Eylül 2021'den bu yana finansal hacim olarak ölçülen en fazla net alımı çektiğini ekledi.

Goldman Sachs, piyasanın bazı bölümlerinde, büyük teknoloji isimlerindeki yükseliş opsiyonları gibi çok fazla iyimserlik olduğunu belirttiği raporda, "Hisse senedi opsiyon piyasası neredeyse hiç panik fiyatlamıyor ve büyümenin beklenenden daha dirençli kalmasıyla birlikte yeniden hızlanma ve momentum gevşemesi riski artıyor" dedi.

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