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İngiliz yatırımcılar hisse senetlerinde hız artırdı

İngiliz yatırımcılar, neredeyse son 3 yılın en yüksek hızıyla hisse senetlerine para yatırıyor.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 16:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 16:13

FT'nin haberine göre İngiliz yatırımcılar, merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşüreceği ve ABD'nin resesyondan kıl payı kurtulacağı yönündeki iyimserlikle küresel piyasalardaki yükselişten faydalanarak neredeyse son 3 yılın en yüksek hızıyla hisse senetlerine para yatırıyor.

Fon ağı Calastone'un verilerine dayandırılarak yapılan habere göre, perakende yatırımcılar, ABD hisse senetlerine 1,4 milyar sterlinlik rekor girişler de dahil olmak üzere, hisse senedi fonlarına 2 milyar sterlinlik net girişlerle daha riskli varlıklara geri döndü.

Calastone'un küresel piyasalar başkanı Edward Glyn, "Piyasalar, dezenflasyonun özellikle ABD'de faiz indirimlerini daha önce beklenenden daha erken ve daha hızlı getireceğine ikna olmuş durumda. Bu durum, özellikle hisse fiyatları düşük tahvil getirilerinden en çok yararlanan ABD teknoloji hisseleri arasında olmak üzere, hisse senedi piyasasında bir ralliye yol açtı" dedi.

Şirket, hisse senedi fonlarına girişlerin Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyede olduğunu, Avrupa fonlarının ise 470 milyon sterlinlik girişle kayıtlardaki en iyi üçüncü ayı geçirdiğini söyledi.

Yükselen hisse senedi yatırımcıları yine de Birleşik Krallık hisse senedi piyasasına şüpheyle yaklaşmaya devam etti ve net çıkışlar 673 milyon sterline ulaşarak 2023'teki ortalama aylık akışlardan daha kötü oldu.

FTSE 100 yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 1 oranında geriledi. Birleşik Krallık yatırımcıları 2023 yılında Londra'da işlem gören hisse senetlerinin yaklaşık 12 milyar sterlinlik kısmını sattı.

Calastone'a göre, Asya-Pasifik hisse senetlerinde de üst üste dokuzuncu ayda da çıkış yaşandı ve Çin hisse senetlerine olan güvenin azalmaya devam etmesi yatırımcıları uzaklaştırdı. Hong Kong'da yakın zamanda düzenlenen Goldman Sachs konferansında ankete katılanların yüzde 40'ından fazlası Çin hisse senetlerini "yatırım yapılamaz" olarak gördüklerini söyledi.

İngiltere'nin en büyük yatırım platformlarından biri olan Abrdn-owned Interactive Investor, Ocak 2024'ün neredeyse iki yıldır uluslararası hisse alımında en yoğun ay olduğunu söyledi.

Hisse senedi stratejisi başkanı Lee Wild, "2023 ve 2024'teki teknoloji patlaması daha fazla yatırımcıyı portföylerini çeşitlendirmeye teşvik etti ve ABD hisse senetlerine olan talep toparlanmaya devam ediyor" dedi.

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