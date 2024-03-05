İngilizler ABD hisse senetlerine akın etti

Calastone, İngiliz yatırımcıların Şubat ayında en az dokuz yılın en hızlı oranıyla ABD hisse senedi fonlarına akın ettiklerini söyledi.

Calastone, geçen ay Kuzey Amerika hisse senedi fonlarına 2,5 milyar GBP (3,17 milyar dolar) biraz üzerinde para akışı olduğunu ve bunun şirketin dokuz yıllık rekorunda en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık yatırımcıları, yapay zeka ve Fed'in yakında faiz oranlarını düşürebileceği heyecanıyla güçlü bir rallinin içine çekildi.

Calastone'un küresel piyasalar müdürü Edward Glyn, "Risk intikam duygusuyla geri döndü. ABD hisse senedi piyasası Ekim sonundan bu yana beşte bir oranında yükseldi ve o zamandan beri fon girişlerini hızlandırdı. Ralli özellikle teknoloji hisseleri tarafından yönlendirildi" dedi.

Ancak İngiliz yatırımcılar yerli hisse senetleri konusunda hevessiz kalmaya devam ediyor; Şubat ayında İngiltere'deki fonlardan 633 milyon sterlin çıktı ve 2024 yılı üst üste dördüncü çıkış yılı olma yolunda ilerliyor.

Glyn, "Birleşik Krallık borsası bir miktar yükseldi... ancak hiçbir şey Birleşik Krallık yatırımcılarını kendi piyasalarına sermaye eklemeye ikna edemez" dedi.

Yatırımcılar, 2023 yılında görülen 400 milyon poundluk aylık ortalamanın oldukça altında olmasına rağmen, 78 milyon pound çeken para piyasası fonlarına alım yapmaya devam etti.

Tahvil fonları 329 milyon pound ile Haziran 2023'ten bu yana en iyi ayını yaşadı.