İngiltere'de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de varlık yöneticileri, yüksek yaşam maliyetleri ve faiz oranlarının yatırımcıları yatırım fonlarından çıkmaya teşvik ettiği ortamda, son 20 yıldaki en düşük sayıda fonu piyasaya sürdüler.

Morningstar'ın verilerine göre, 2023 yılında İngiltere'de 397 fon faaliyete geçti; bu sayı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında azaldı ve 2010 yılındaki 899'luk rekorun çok altında kaldı. 2023 yılında başlatılan fon sayısı, piyasaların dotcom çöküşüyle sarsıldığı 2003'ten bu yana en düşük sayıya işaret ediyor.

Schroders yöneticisi Doug Abbott, "Enflasyon ve faiz oranlarındaki rejim değişikliği yatırımcıların portföyleri hakkındaki düşüncelerini etkiliyor ve bunun sonucunda pek çok kişi nakit yatırımlara yöneliyor" dedi.

2022 yılı, fonlardan net bazda 50 milyar sterlin çekilmesiyle kayıtlara geçen en kötü yıl oldu. Yatırım Birliği'nin verilerine göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılar Ekim 2023'e kadar olan 10 aylık dönemde 37 milyar sterlin daha çekti.