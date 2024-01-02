CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa İngiltere'de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de varlık yöneticilerinin piyasaya sürdüğü fon sayısı 2023'te 20 yılın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 10:58

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 10:58

İngiltere'de varlık yöneticileri, yüksek yaşam maliyetleri ve faiz oranlarının yatırımcıları yatırım fonlarından çıkmaya teşvik ettiği ortamda, son 20 yıldaki en düşük sayıda fonu piyasaya sürdüler.

Morningstar'ın verilerine göre, 2023 yılında İngiltere'de 397 fon faaliyete geçti; bu sayı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında azaldı ve 2010 yılındaki 899'luk rekorun çok altında kaldı. 2023 yılında başlatılan fon sayısı, piyasaların dotcom çöküşüyle sarsıldığı 2003'ten bu yana en düşük sayıya işaret ediyor.

Schroders yöneticisi Doug Abbott, "Enflasyon ve faiz oranlarındaki rejim değişikliği yatırımcıların portföyleri hakkındaki düşüncelerini etkiliyor ve bunun sonucunda pek çok kişi nakit yatırımlara yöneliyor" dedi.

2022 yılı, fonlardan net bazda 50 milyar sterlin çekilmesiyle kayıtlara geçen en kötü yıl oldu. Yatırım Birliği'nin verilerine göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılar Ekim 2023'e kadar olan 10 aylık dönemde 37 milyar sterlin daha çekti.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı 29 Aralık 2023 14:43
Küresel kamu borcu bu yıl 97 trilyon dolara ulaştı Küresel kamu borcu bu yıl 97 trilyon dolara ulaştı 29 Aralık 2023 11:11
Küresel piyasalar yeni yıla karışık seyirle başladı Küresel piyasalar yeni yıla karışık seyirle başladı 02 Ocak 2024 09:54
Borsa yeni yıla yükselişle başladı Borsa yeni yıla yükselişle başladı 02 Ocak 2024 10:07
ABD’de talebin güçlenmesi Brent petrol fiyatını yükseltti ABD'de talebin güçlenmesi Brent petrol fiyatını yükseltti 29 Aralık 2023 10:12
Nikkei 225 Endeksi’nden son 10 yılın en büyük yıllık artışı Nikkei 225 Endeksi'nden son 10 yılın en büyük yıllık artışı 29 Aralık 2023 09:03
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi 29 Aralık 2023 16:58
Monex Kanadalı kripto firması 3iQ’nun çoğunluk hissesini satın alacak Monex Kanadalı kripto firması 3iQ'nun çoğunluk hissesini satın alacak 29 Aralık 2023 09:00
G7 liderleri dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının yasallığını tartışacaklar G7 liderleri dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının yasallığını tartışacaklar 29 Aralık 2023 08:57
Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı Google tüketici gizliliği davasında uzlaştı 29 Aralık 2023 08:50
Moody’s Türkiye raporu için tarih belli oldu Moody's Türkiye raporu için tarih belli oldu 29 Aralık 2023 08:40
Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor Küresel piyasalar yılı karışık seyirle kapatıyor 29 Aralık 2023 09:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,97
%0,6968
ALTIN
1.002,88
%0,2875
DOLAR
1.002,15
%0,2147
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.015,94
%1,5936
ALTIN
1.024,71
%2,4706
DOLAR
1.043,10
%4,3103
EURO
988,44
%-1,1562
BORSA
1.076,19
%7,6187
ALTIN
1.034,72
%3,4717
DOLAR
1.069,39
%6,9394
EURO
939,81
%-6,0189
BORSA
1.818,19
%81,8186
ALTIN
1.585,41
%58,5405
DOLAR
1.652,50
%65,2504
EURO
1.355,96
%35,5956
BORSA
BİST En Aktif Hisseler