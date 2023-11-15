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BOJ'dan Japon devlet tahvili için yeni önlem

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 10 yıllık devlet tahvili getirisinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, düzenli Japon devlet tahvili (JGB) alımları için teklif miktarlarını düşürdü.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 09:23

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 09:23

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 10 yıllık devlet tahvili getirisinin son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte, düzenli Japon devlet tahvili (JGB) alımları için teklif miktarlarını düşürdü.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), önceki tekliflerde 675 milyar yen olan 5-10 yıllık JGB alım tutarını 575 milyar yen seviyesine çekti.

10 yıllık JGB getirisi bu sabah %0,775'e gerileyerek 17 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Sumitomo Mitsui Trust Asset Management kıdemli stratejisti Katsutoshi Inadome, "BOJ getirilerdeki keskin düşüşleri kontrol altına almak istedi. Merkez bankası getiri hareketinde büyük oynaklık görmek istemiyor. Her iki yönde de getirilerdeki keskin hareketleri kontrol altında tutmaya çalışıyorlar" dedi.

5 yıllık JGB getirisi 6 baz puan düşerek %0,340'a ve 2 yıllık JGB getirisi 3,5 baz puan düşerek %0,050'ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerine indiler.

30 yıllık JGB getirisi de 9 baz puan düşerek %1,665 ile 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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