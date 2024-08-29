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Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları hızlandı

Japon yatırımcılar bu ay, son 17 yılda görülen en büyük miktarda yabancı tahvilini satın almaya hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2024 08:43

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ön rapora göre, fon yöneticileri 23 Ağustos'a kadar üst üste dördüncü hafta yabancı menkul kıymet satın aldı. Alımların aynı hızda devam etmesi halinde aylık alımlar Ağustos ayında toplam 6,83 trilyon Yen olacak ve Eylül 2007'deki 9,56 trilyon Yen'lik rekor alımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Küresel tahviller bu ay neredeyse %3 değer kazandı.

Japon yatırımcıların yabancı para birimlerindeki düşüşe karşı koruma alırken katlandıkları maliyetler, Japonya ve diğer ekonomiler arasındaki kısa vadeli faiz oranlarındaki farkla yakından bağlantılı olduğu için azaldı.

Westpac Banking Corp. finansal piyasalar stratejisi başkanı Martin Whetton, "Döviz hedge'leri, spot dövizdeki hareket ve tahvil yatırımcıları için hala mevcut olan getiriler cazip olduğunu kanıtlıyor. Aralığın düşük ucunda da olsa küresel getirilerin son dönemdeki istikrarı göz önüne alındığında, daha güçlü yen Japon yatırımcılara denizaşırı yatırım yapmaları için sağlam bir ateş gücü veriyor" dedi.

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