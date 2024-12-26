Japonya devlet tahvili satışlarını yükseltecek

Japonya, önümüzdeki mali yılda Japon devlet tahvili (JGB) satışlarını bu yıla göre bir miktar yükseltecek; bu dört yıl aradan sonra ilk artış olacak. Buna göre, yeni mali yılda JGB satışları 172,3 trilyon yene (1,1 trilyon dolar) çıkacak. JGB'nin piyasaya satışları bu mali yıl için başlangıçta 171 trilyon yen olarak belirlenmişti.

Taslak plana göre, 30 ve 40 yıl gibi uzun vadeli tahvillerin satışları, çoğunlukla yeni sermaye gereksinimlerini karşılamak için alımları tamamlayan hayat sigortacılarından gelen talebin azalmasını yansıtacak şekilde azaltılacak.