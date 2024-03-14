Japonya yabancı hisse senetlerini borç vermeye yeniden başlayacak

Dünyanın en büyük devlet emeklilik fonu olan Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF), dört yıl aradan sonra, yabancı hisse senetlerine borç vermeye yeniden başlayacağını açıklayacak.

GPIF, hisse senetlerinin başkaları tarafından elde tutulması halinde oy haklarını uygun şekilde kullanamayabileceği gibi endişeler nedeniyle hisse senedi ödünç verme işlemini 4 yıl önce askıya almıştı.

Ancak adlarının açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg News'a verdileri bilgiye göre, GPIF'in bir iç incelemenin ardından yabancı hisse senetlerini borç vermeye başlama kararını Cuma günü açıklayacak.

Nikkei gazetesi, GPIF'in yabancı hisse senetlerini ödünç vermeye devam edeceğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Bir GPIF sözcüsü, fonun uygun bir zamanda bir duyuru yapacağını söyledi.

GPIF, Mart 2020'de sona eren mali yıla kadar üç yıl içinde hisse senedi kredilerinden yaklaşık 35,6 milyar Yen (241 milyon $) kazanmıştı.