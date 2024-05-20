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Japonya'da tahvili getirisi son 11 yılın zirvesinde

Japonya'da 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 09:08

Japonya'nın gösterge devlet tahvili getirisi, 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını normalleştirmeye ve zor durumdaki yeni desteklemeye kararlı olduğu beklentileriyle 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi 2,5 baz puan artarak %0,975'e yükseldi.

SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Halefi Kazuo Ueda'nın Mart ayında 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını yükseltmesinin ardından getiriler giderek artıyor.

Vadesi 20 yıldan 30 yıla kadar olan borçların getirileri son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve bu da Japon yatırımcıları fonlarının daha fazlasını iç borç piyasasına yatırmaya teşvik ediyor.

Pimco, BOJ'un bu yıl üç hamle daha yapılabileceğini düşünüyor. Vanguard Group'un uluslararası faizler başkanı Ales Koutny, BOJ'un gösterge faiç oranında yıl sonuna kadar %0,75 civarında bir artış bekliyor.

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