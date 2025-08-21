Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi yükseldi

CANLI BORSA
Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1999'dan bu yana görülen en yüksek seviye çıktı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 09:08

Japonya'nın süper uzun vadeli devlet tahvillerinin getirileri, piyasaların mali genişlemeye ilişkin artan endişelere ve kilit yatırımcılardan gelen zayıflayan talebe tepki göstermesiyle yükselerek yirmi yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere ulaştı.

20 yıllık Japon devlet tahvilinin (JGB) getirisi kısa süreliğine 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan %2,655'e ulaşırken, 30 yıllık getiri %3,18'e yükselerek Temmuz ayında ulaşılan %3,2'lik rekor seviyeye yaklaştı. Gösterge 10 yıllık JGB getirisi de en son Ekim 2008'de görülen bir seviye olan %1,61'e tırmandı.

Bu keskin hareket, iktidar koalisyonunun Temmuz ayındaki üst meclis seçimlerinde yaşadığı gerilemenin ardından potansiyel mali teşvik spekülasyonları nedeniyle yatırımcıların tahvil ihracını artırmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Bu arada, süregelen enflasyon endişeleri Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasını ayarlaması gerekebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.

Japonya Menkul Kıymet Satıcıları Birliği'ne göre, süper uzun JGB'lerin net yabancı alımları Haziran ayındaki 1,4 trilyon Yen'den Temmuz ayında keskin bir düşüşle 480 milyar Yen'e geriledi.

SMBC Nikko stratejisti Ataru Okumura, "Yabancı yatırımcılar bu yıl baskın alıcılardı. Geri çekilmeleri eğrinin uzun ucunda istikrarsızlık riskinin arttığına işaret ediyor" dedi.

