JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, ABD ekonomisinde yaşanan dezenflasyon sürecinin "geçici" olabileceğini belirterek, yatırımcıların Fed kararları ile birlikte hisse senedi piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan rallide alınan pozisyonları azaltmaları gerektiğini söyledi.

Kolanovic, Fed'in faiz oranlarını bir süre için daha yüksek tutmaya devam emesinin muhtemel olduğunu belirtirken, temel göstergelerde yıl sonuna doğru yeniden kötüleşebileceğini vurguladı.

"Yatırımcılara yaşanan cari güçlenmeyi pozisyon azaltmak için kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanan Kolanovic, güçlü iş gücü piyasasının "yumuşak iniş" senaryoları için bir doz soğuksu olabileceğini vurguladı.