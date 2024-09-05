CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

JPMorgan, Çin hisse senetleri için tavsiyesini düşürdü

JPMorgan, Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti. Öte yandan stratejistler, Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirttiler.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2024 13:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Eylül 2024 13:58

JPMorgan yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle artan volatilitenin yanı sıra büyümenin önündeki engeller ve ılımlı politika desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için alım tavsiyesinden vazgeçti.

Pedro Martins liderliğindeki stratejistler, Washington ve Pekin arasında yeni bir ticaret savaşı potansiyelinin hisse senetleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirttiler, Çin'in ekonomik durgunluktan çıkma hamlelerinin "yetersiz" kaldığını ifade ettiler.

Analistler, "Potansiyel bir 'Tarife Savaşı 2.0'ın (tarifelerin %20'den %60'a çıkmasıyla) etkisi ilk tarife savaşından daha önemli olabilir."Çin'in uzun vadeli büyümesinin, tedarik zincirinin yer değiştirmesi, ABD-Çin çatışmalarının genişlemesi ve devam eden iç sorunlar nedeniyle yapısal olarak düşme eğiliminde olmasını bekliyoruz." diye yazdılad.

JPMorgan, son birkaç hafta içinde eski Çin boğaları UBS Global Wealth Management ve Nomura Holdings Inc. tarafından yapılan benzer hamlelerin ardından, Çin borsasına ilişkin beklentilerini düşüren küresel firmaların artan korosuna katıldı. Bu durum, Çin'in dışlanmasının, ülkenin beklentilerinin azalması ve başka yerlerde daha iyi getiri olasılığı nedeniyle yatırımcılar ve analistler için popüler bir strateji haline geldiğine işaret ediyor.

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların Çin'in notunu düşürerek serbest kalan parayı, ABD bankasının halihazırda fazla ağırlık verdiği piyasalara maruz kalmayı artırmak için kullanmalarını önerdi: Hindistan, Meksika, Suudi Arabistan, Brezilya ve Endonezya. Ayrıca MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde Çin'in yüksek ağırlığının yönetilmesindeki zorluklara ve Çin dışındaki EM fonlarının büyümesine de dikkat çektiler.

İlginizi Çekebilir
Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 8 ayda 11,2 milyar dolarlık iş üstlendi Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 8 ayda 11,2 milyar dolarlık iş üstlendi 03 Eylül 2024 13:44
İsviçre’de enflasyon yüzde 1,1’e indi İsviçre'de enflasyon yüzde 1,1'e indi 03 Eylül 2024 13:10
İngiltere’de tüketici harcamaları arttı İngiltere'de tüketici harcamaları arttı 03 Eylül 2024 08:50
JPMorgan: Çin’de konut piyasası çöküşü sona ermedi JPMorgan: Çin'de konut piyasası çöküşü sona ermedi 03 Eylül 2024 08:47
Ons altın aşağı yönlü seyrini sürdürüyor Ons altın aşağı yönlü seyrini sürdürüyor 03 Eylül 2024 08:45
Dijital varlıklardan 305 milyon dolar çıkış yaşandı Dijital varlıklardan 305 milyon dolar çıkış yaşandı 03 Eylül 2024 08:43
Rusya’da imalat sanayi PMI son 13 ayın en düşük seviyesinde Rusya'da imalat sanayi PMI son 13 ayın en düşük seviyesinde 02 Eylül 2024 13:32
Alman imalat sanayisinde gerileme hızlandı Alman imalat sanayisinde gerileme hızlandı 02 Eylül 2024 13:01
Küresel gelişmeler ülkelerin büyüme verilerine yansıdı Küresel gelişmeler ülkelerin büyüme verilerine yansıdı 02 Eylül 2024 12:03
Ekonomik veriler Brent petrolün fiyatını düşürüyor Ekonomik veriler Brent petrolün fiyatını düşürüyor 02 Eylül 2024 12:01
ECB üyesi Villeroy faiz indirimi için tarih verdi ECB üyesi Villeroy faiz indirimi için tarih verdi 02 Eylül 2024 09:11
ABD dolarının güçlenmesi ons altını zayıflattı ABD dolarının güçlenmesi ons altını zayıflattı 02 Eylül 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler