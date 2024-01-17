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Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te 1,37 trilyon dolar oldu

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,37 trilyon dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 15:54

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 15:54

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Küresel Yatırım Eğilimleri Monitörü'ne göre, 2023'ün başındaki resesyon korkularının azalması ve finansal piyasaların iyi performans göstermesiyle, küresel doğrudan yabancı yatırımlar beklentileri aştı ancak ekonomik belirsizlik ve yüksek faizler küresel yatırımları etkiledi.

Geçen yıl dünyada doğrudan yabancı yatırım akışı önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,37 trilyon dolar oldu.

Söz konusu artışta, Avrupa Birliği'nde (AB) Lüksemburg ve Hollanda'da doğrudan yabancı yatırımlardaki büyük sıçrama etkileyici faktörlerden olurken, bu iki ülke hariç AB'ye doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 23 düştü.

Diğer gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım girişi durma noktasına geldi, Kuzey Amerika'da büyüme görülmedi.

Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişleri de bu dönemde yüzde 9 azalarak 841 milyar dolara geriledi. Doğrudan yabancı yatırımlar Asya'da yüzde 12, Afrika'da yüzde 1 azaldı.

Çin, doğrudan yabancı yatırım girişlerinde yüzde 6 ile nadir görülen bir düşüş raporlarken, ülkede yeni sıfırdan projeler yüzde 8 büyüme gösterdi.

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