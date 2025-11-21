Küresel ham çelik üretimi Çin'in etkisiyle ekimde yüzde 5,9 düştü

CANLI BORSA
Küresel ham çelik üretimi, ekim ayında Çin'deki üretimin yüzde 12’nin üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekimde 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.

Geçen ay dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi, yüzde 12,1 azalarak 72 milyon tona düştü.

Ekimde Japonya'nın üretimi yüzde 1 azalarak 6,9 milyon tona inerken, ABD'nin üretimi yüzde 9,4 yükselişle 7 milyon tona çıktı.

Almanya'nın üretimi yüzde 3 düşüşle 3,1 milyon tona düştüğü ekim ayında, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 5,8 azalarak 5,1 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 2,7 azalarak 3 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 12 artarak 3,3 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyar 517 milyon tona geriledi.

