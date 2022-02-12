Küresel hisse senetleri enflasyon baskısına girdi: Piyasalarda gelecek haftanın gündemi yoğun olacak

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere artan enflasyon baskılarının parasal sıkılaşmayı hızlandıracağı endişesiyle karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Söz konusu gelişmelerle hafta içinde yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,92 seviyelerine gerilese de haftayı 1 baz puan düşüşle tamamladı.

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Fed üyeleri hafta boyunca konuya ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunurken, artan enflasyon baskısının Fed yetkililerinin tonunu şahinleştirdiği dikkati çekiyor. Öte yandan, dün yurt içinde ve Avrupa'da piyasalar kapandıktan sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin arttığına yönelik açıklamalar risk algısının artmasına sebep oldu.

Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde yön arayışında hareket etse de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesiyle 93,8 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve haftayı yüzde 1,7 artışla 93,8 dolardan tamamladı. Petrol fiyatları böylece yükseliş eğilimini üst üste sekizinci haftaya taşıdı.

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 2,92 artışla 1.861 dolardan tamamlarken, gün içinde 1.862,2 dolarla Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

14 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde, salı New York Fed sanayi endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), çarşamba perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, perşembe inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat endeksi ile cuma ikinci el konut satışları takip edilecek.

ABD'nin Polonya'ya 3 bin asker daha göndereceğini açıklamasının dikkatleri jeopolitik riskler üzerine de çekebileceğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini belirtti.

ABD'de pay piyasaları bu hafta yatay bir seyir izlese de, cuma günü artan jeopolitik riskler New York borsasında satışları derinleştirirken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında olacak.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB YETKİLİLERİNDEYDİ

Avrupa borsalarında bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri etkili olurken, gelecek hafta da gözler yine ECB yetkililerinde olacak. ECB'nin Avrupa'da artan enflasyonun ardından şahinleşen duruşu sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme devam ediyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde hafta içinde yaptığı açıklamada faiz artışının şu anki hiçbir problemi çözmeyeceğini, aksine ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından toparlanışını boğabileceğini dile getirdi.

Faiz artışı gerekmesi halinde bu adımı atmaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Lagarde, atılacak bütün adımların ise kademeli olacağını bildirdi. ECB başekonomisti Philip Lane ise enflasyonun Avrupa'da rekor seviyelere çıkmasına karşın sert önlemler almadan kendi halinde gerileyeceğini aktardı.

Analistler, ECB yetkilileri arasında enflasyon endişesine ilişkin farklı görüşlerin olduğunu, devam eden sözle yönlendirmelerle para politikasındaki belirsizliklerin azalmasının beklendiğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin ise varlık fiyatlarını etkileyen ana unsurlardan biri olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, Avrupa borsalarının kapalı olduğu için cuma günkü haber akışının fiyatlanmadığını bildirdi.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise 6,5 artarken, Almanya'da TÜFE yıllık yüzde 4,9 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,92, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1,37 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, salı Almanya'da Zew beklenti endeksi ve Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek GSYH, çarşamba Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve cuma Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.