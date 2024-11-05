Küresel piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklandı

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Fed'in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ABD'de sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri, eylülde yüzde 0,5 ile beklenenden fazla azaldı.

Kurumsal tarafta ise seçim yaklaştıkça oynaklığın arttığı eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 12'den fazla değer kazandı.

Öte yandan, çip şirketi Nvidia'nın, rakibi Intel'in yerine 8 Kasım'dan itibaren Dow Jones endeksindeki 30 şirket arasına katılacağı duyuruldu. Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,5 artarken, Intel'in hisseleri ise yüzde 3'ten fazla geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,31 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yeni güne 103,9 seviyesinden başladı.

Dün yatay seyirle 2 bin 737,5 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni güne önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3,2 yükselerek 75,2 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 75 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satıcılı bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) aralık ayında yeni bir faiz indirimi yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

ECB'nin atacağı adımların hızına ve boyutuna yönelik tahminler henüz netleşmezken, bölgedeki makroekonomik veri akışından alınacak sinyaller yakından takip ediliyor.

Bölgede dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46 puana yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcı güven endeksi ise aylık yükselişini kasımda ikinci aya taşıdı.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi de kasımda 1,7 puanlık artışla eksi 29,8 puana çıktı.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Çin piyasalarında olumlu veri akışı ve hükümetin açıklamaları sonrasında risk iştahı arttı.

Çin Başbakanı Li Qiang, mali politika ve para politikası için geniş bir alana sahip olduğunu belirterek, ülkenin yaklaşık %5'lik ekonomik büyüme hedefine ulaşacağını yineledi.

Bölgede açıklanan verilere göre Çin'de ekim ayı Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,0 ile beklentileri geride bırakırken, aynı döneme ilişkin Caixin bileşik PMI 51,9 ile yüksek kalmaya devam etti. Eylül ayında Caixin hizmet sektörü PMI ve Caixin bileşik PMI 50.3 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası faiz oranını beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,35 seviyesinde sabit tuttu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düştü.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,3445'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 34,3540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD başkanlık seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü PMI, ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.520 seviyelerinin destek, 8.850 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet/bileşik PMI

14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI

ABD'de Başkanlık seçimleri