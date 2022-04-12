ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta 50 baz puan faiz artışına gideceği ve senenin devamında da şahin tutumunu sürdürebileceği beklentisi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışına olumlu yaklaşırken, Fed üyesi Christopher Waller, politikaları sonucu oluşacak istenmeyen hasarları en azına indirmeye odaklandıklarını ancak para politikasında esnemeye izin veremeyeceklerini söyledi.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

ABD'de söz konusu risklerle pay piyasalarında da satış baskısının güçlendiği görülürken, bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde risk iştahı düşük seyrediyor.

Analistler, mart ayında enflasyonun yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini belirterek, New York Fed'in tahminlerine göre Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin de yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını kaydetti.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,69, Nasdaq endeksi yüzde 2,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne de düşüşle başladı.

Artan enflasyon baskısı Avrupa'da da tahvil piyasalarında satış eğilimini güçlendirirken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,82'yle Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü alacağı politika kararları yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği maliyetlere rağmen ECB'nin en geç bu yıl sonunda politika faizini artırması bekleniyor.

Analistler, ülkelerin tahvil getirilerindeki makasın açılmasının şimdilik ECB'nin adımlarıyla önüne geçildiğini belirterek, perşembe günkü toplantı sonrasında bu konuya ilişkin açıklamaların yakından takip edileceğini ifade etti.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,12 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ABD piyasalarında görülen satış baskısı yeni günde Asya'ya taşınsa da, Çin'de merkez bankasının piyasaları destekleyici adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle Çin pay piyasaları kayıplarını silerek yükselişe geçti.

Çin'de devam eden Kovid-19 salgını ve alınan önlemler ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor. Çin'de vaka sayıları hala rekor kırmaya devam ederken, ekonomik toparlanmanın zarar görebileceği endişesi önemini koruyor. Buna karşın, Şanghay'da vakaların ilk kez azalması ise piyasalarda olumlu karşılandı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 9,5, aylık yüzde 0,8 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün tarihi zirvesini 2.450,16 puana taşımasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,33 artışla 2.449,11 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde gözler sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,5 azalışla 14,6714'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW beklenti endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı ZEW beklenti endeksi

15.30 ABD, mart ayı TÜFE