Küresel piyasalar açıklanan verilerle dalgalı bir seyir izliyor

Amazon'un dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında olması sebebiyle vadeli piyasalarda şirket kontratı yüzde 10'dan fazla gerilerken, şirketin beklentileri ülkede resesyon korkusunun yayılmaya devam ettiğine işaret etti.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon'un geliri 3. çeyrekte artarken, Intel'in geliri ise azalış kaydetti.

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Hafta başından bu yana yaklaşık 30 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93'te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor.

Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktı.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini ancak faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini söyledi.

TLTRO III operasyonlarında da küçülmeye gidileceği ve buradaki faiz oranlarının 23 Kasım'da değişeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bir süre bu seviyelerde kalmasının beklendiği ifade edildi.

Banka'dan yapılan açıklamada, bu artışla beraber önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul'un kararlarını enflasyon ve ekonomideki gidişata göre toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği belirtildi.

Avrupa'da tarafında, dün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrilirken, banka üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

POLİTİKA FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRILARAK 2009'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Lagarde, basın mensuplarının ısrarcı sorularına karşın gelecek toplantıdaki faiz artışının büyüklüğüne ilişkin ipucu vermezken, Avrupa basınında çıkan haberlerde, üç üyenin 50 baz puan yönünde oy kullandığı belirtildi.

BOJ, FAİZLERDE VE PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Asya'da borsalar yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi.

Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Yendeki zayıflamaya ilişkin endişelerin arttığı ve enflasyonun Banka'nın hedeflerinin üzerine çıktığı bir dönemde ultra gevşek para politikasının sürdürülmesine gerekçe olarak, "küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklanması" gösterildi.

Öte yandan, Japonya'da enflasyonla mücadelede 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek. Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise, Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 2,6'ya yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.

BUGÜN BORSADA YARIM GÜN İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 düşüşle 3.934,52 puandan tamamlarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün borsada yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6008'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6020'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı TÜFE ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek, 4.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, ekim ayı TÜFE

15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve kişisel harcamalar

17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi