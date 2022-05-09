Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde, faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Küresel ekonomik toparlanmaya zarar veren Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve yüksek faiz ortamının risk algısını artırdığı görülürken, tüm bu gelişmelerle dolar endeksi 104,1 ile Aralık 2002'den, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.