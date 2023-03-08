ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında atılan ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara ulaşılamaması daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektireceğini vurgulayan Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Analistler, Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini ifade etti.

Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ocak ayındaki sürpriz artışın ardından şubat verilerinin iş gücü piyasasındaki resmi daha net ortaya koyabileceğini ve para piyasalarındaki fiyatlamaların tekrar şekillenebileceğini dile getirdi.

Dün, Powell'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 105,6 seviyesine çıkarken, tahvil piyasaları ve emtia fiyatlarında da oynaklığın arttığı görüldü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 4'ün üzerine çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 16 yılın ardından ilk kez yüzde 5'i aştı. Öte yandan, 5 yıllık tahvil faizi 1981'den bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin 100 baz puan üzerine çıktı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,8, gümüşün onsu yüzde 4,5 ve Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,7 değer kaybetmesinin ardından, yeni günde emtia fiyatları görece sakin bir seyir izliyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,53, Dow Jones endeksi yüzde 1,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa pay piyasalarında da ABD borsalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, özellikle teknoloji şirketleri artan tahvil faizlerinin etkisiyle değer kaybediyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 1 trilyon 977 milyar yen ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 geriledi.

Yurt içinde, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5.381,90 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,9235'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu ile Fed'in Bej kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: