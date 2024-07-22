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Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından yeni haftaya temkinli başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 09:27

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı ABD eski Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından anketlerde Trump'ın büyük oranda favori konumuna yerleşmesi Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Analistler, Trump'ın ABD'deki anketlerde hala önde olduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler tarafında ise bu hafta gözler ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Özellikle iş gücü piyasası tarafından alınacak verilerin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, son verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi Fed'in genişleyici politika adımları için alan açtığı gerekçesiyle dünya genelinde yüksek seyreden risk algısını törpüleyen etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, hafta genelinde Alphabet, Tesla, Qualcomm ve IBM gibi dev şirketlerin bilançoları başta olmak üzere yoğun şirket finansal sonuçları takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 4,23 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 405 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 82,2 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksi 104,3 seviyesinde olurken, düşüş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan bakırın libresi de şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 4,22 dolardan alıcı buluyor.

New York Borsası'nda cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,93 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Analistler, hafta boyunca bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirterek, bölge genelinde görülen yavaşlama sinyallerinin ECB'yi faiz indirimlerinde daha hızlı davranmaya yönlendirebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin söz konusu fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon endişelerinin öne çıktığı Çin ekonomisini desteklemek adına 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini 10'ar baz puan indirerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e düşürdü.

Dolar/yen paritesi, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 156,8 seviyesinde bulunurken, bu durumun Japonya pay piyasalarındaki satış baskısında etkili olduğu ifade ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.156,20 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Bununla birlikte cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Analistler, piyasa beklentilerinin Moody's'in bir kademe not artışı yapacağı yönünde olduğunu belirterek, söz konusu adımın beklentilerden daha iyi olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 33,0249'tan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0600 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

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