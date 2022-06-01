Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Öte yandan, Biden ABD basınına yazdığı bir makalede Ukrayna'ya gelişmiş roket ve mühimmat yardımı yapacağını açıklarken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle atılan adımlar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Fed'in görevinin enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çeken Biden, kendisinin ise Fed'e görevini yapabilmesi için gerekli imkanları sağlamakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyon konusunu konuşmak üzere bir araya gelirken, Biden, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını belirtti.

AB'DEN PETROL İTİHALATINA KISITLAMA

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek Rusya'dan petrol ithalatının bir kısmına daha yasak getirirken, Rusya da kararın ardından Hollanda'nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesini gerekçe göstererek ülkeye doğalgaz sevkiyatını durdurdu.

ABD basınında çıkan bir diğer habere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC), Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin askıya alınmasının tartışıldığı iddia edilirken, bu durumun gerçekleşmesinin Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenmesiyle mümkün olabileceği aktarıldı. OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, yarın bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

AB'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararı sonrası dün 120 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, OPEC'e yönelik haber akışıyla birlikte gerileyerek günü yüzde 0,8 azalışla 115,9 dolardan tamamlarken, yeni güne de düşüşle başladı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin enflasyon endişesini daha da güçlendirmesi sebebiyle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini aktardı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise alıcılı seyirle başladı.