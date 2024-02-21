CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü duruşunu korurken, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2024 08:51

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, ABD'de devam eden bilanço sezonunda özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini belirterek, pay piyasaları tarafında yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış gösteren Nvidia'nın piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak bilançosunun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Tutanaklar öncesinde, para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, ülkede şirketler finansal sonuçlarını açıklamaya da devam ediyor. Geçen yıl dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Walmart'ın hisseleri, dün yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, şirket ayrıca akıllı televizyon üreticisi Vizio'yu nakit olarak 2,3 milyar dolar veya hisse başına 11,50 dolar karşılığında satın alacağını da duyurdu.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un geçen yılın son üç ayında kar ve geliri, satışlarındaki azalışa rağmen tahminleri aştı. Ancak şirketin 2024 mali yılında öngördüğü toplam satış büyümesi beklentilerin altında kaldı. Güne düşüşle başlayan Home Depot'un hisseleri gün sonunda hafif yükseldi.

ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını açıklamasının ardından Discover'ın hisseleri günü yüzde 13'e yakın artışla tamamladı.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27'de bulunurken, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 31 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1 azalışla 81,8 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 81,9 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,92, S&P 500 endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin devam ettiğini anımsatarak, bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkisinin olabileceğini dile getirdi.

Dün, BoE Başkanı Andrew Bailey, piyasaların bu yıl BoE'den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirtti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,8, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 artış göstermesi dikkati çekerken, AB pazarında yeni otomobil satış sayısı da ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 851 bin 690'a ulaştı.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde bulunuyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıktı.

Dün, Çin Merkez Bankasının (PBoC) emlak piyasasını canlandırmak adına konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirmesinin ardından bugün Çin borsalarında emlak sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ihracatın ocakta yıllık yüzde 11,9 artış ile beklentileri aşması göze çarptı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 30,9083'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,9290 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

İlginizi Çekebilir
Bundesbank: Almanya’da konutlar hala aşırı değerli Bundesbank: Almanya'da konutlar hala aşırı değerli 19 Şubat 2024 15:36
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar 30 yılın dibinde Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar 30 yılın dibinde 19 Şubat 2024 15:31
BofA 4 Türk bankası için hedefi yükseltti BofA 4 Türk bankası için hedefi yükseltti 19 Şubat 2024 15:21
Piyasalarda ’Muhteşem Yedili’ etkisi Piyasalarda 'Muhteşem Yedili' etkisi 19 Şubat 2024 12:19
Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrolde yön aşağı! Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 11:59
Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu Çeyrek altın üretimi 18 milyon adet oldu 19 Şubat 2024 11:06
Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü Emtia piyasasında hafif yükseliş görüldü 19 Şubat 2024 11:27
Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı Altın gözünü yukarı dikti: Altın gram fiyatı 2000 lira üzerine çıktı 19 Şubat 2024 11:21
İşsizlik 4. çeyrekte azaldı İşsizlik 4. çeyrekte azaldı 19 Şubat 2024 10:17
Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişeleri Brent petrolün fiyatını düşürdü 19 Şubat 2024 10:15
Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini revize etti 19 Şubat 2024 09:32
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar ılımlı arttı 19 Şubat 2024 09:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,90
%0,6897
EURO
1.003,39
%0,3385
DOLAR
1.003,14
%0,3143
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.072,16
%7,2158
EURO
1.075,33
%7,5328
DOLAR
1.040,08
%4,0077
ALTIN
1.018,57
%1,8572
BORSA
1.099,18
%9,9182
EURO
1.085,83
%8,5834
DOLAR
1.101,76
%10,176
ALTIN
1.168,60
%16,8603
BORSA
1.698,53
%69,8533
EURO
1.663,73
%66,3726
DOLAR
1.861,39
%86,1389
ALTIN
1.859,02
%85,9019
BORSA
BİST En Aktif Hisseler