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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya'da yön arayışı öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 09:36

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 09:40

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor.

Buna göre, Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlamasının ardından aralık ayında da politika faizini düşüreceği beklenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aynı aylarda Fed'e eşlik edeceği öngörülüyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası Trump'ın başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun ticaret savaşlarının gündeme getirmesiyle Asya'da satış baskısının artması da dikkati çekiyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, yeniden başkan seçilmesi halinde Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Enflasyon tehlikesinin azalması ve ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği endişesi tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıkmasına neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Emtia piyasalarında da hareketlilik öne çıkarken, dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 2 bin 469 dolarla rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 467 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolardan satılıyor.

ABD'de bilanço sezonu da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırırken, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41 arttı, Bank of America'nın net karı ise yüzde 6,7 azaldı.

Morgan Stanley ve Bank of America'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçları sonrası sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 5,3 değer kazandı.

Bugün de Johnson & Johnson başta olmak üzere şirket finansal sonuçları takip edilecek.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,85 yükselirken, S&P ve Dow Jones endeksleri rekor kapanış gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ayrıca, yarın ECB'nin açıklayacağı faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçları yakından takip edilecek.

ECB'nin yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bölgede makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına ilişkin endişeler varlığını koruyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin ile ABD arasındaki olası ticaret savaşları piyasaları baskılayan ana etken olmayı sürdürüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamlayarak, rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yükse seviyeyi de 11.188,12 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 33,0551'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0910 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, haziran ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

16.15 ABD, haziran ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, haziran ayı kapasite kullanım oranı

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

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